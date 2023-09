„Klatschnasse Shirts“: Kurioser Trikot-Ärger bei Aston Villa

So etwas hört man auch nicht alle Tage: Einem Bericht zufolge sind die Profis von Aston Villa mit ihren aktuellen Trikots unzufrieden.

Laut dem Telegraph habe sich die Mannschaft bei den Klub-Bossen beschwert, da die aktuellen Trikots die Leistung beeinträchtigen würden. Das Problem: Die Villa-Jerseys durchnässen schnell, zu schnell. Damit würden die verschwitzten Trikots auch einen negativen Einfluss auf die Spieler haben.

VIDEO: Watkins bejubelt Siegestor gegen kriselndes Chelsea

Die Probleme bestehen demnach sowohl bei den bordeauxroten Heimtrikots als auch bei den weißen Auswärtsjerseys. Auch den Anhängern soll diese Sache aufgefallen sein.

Verein & Ausrüster bemühen sich um Lösung

Der Verein bemüht sich zurzeit um Besserung und arbeitet nun offenbar gemeinsam mit dem Sportartikelhersteller Castore an einer gemeinsamen Lösung.

Der Telegraph zitiert eine Quelle, die einem Villa-Profi nahe steht, mit den Worten: „Die Spieler müssen in klatschnassen Shirts spielen, und das ist ein Problem, das gelöst werden muss. Das kann nicht die ganze Saison so weitergehen. Die Spieler sehen nach etwa zehn Minuten aus, als wären sie in einen Pool gesprungen.“

(sport.sky.de/Red.).

Beitragsbild: Imago.