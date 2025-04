Klauß-Entlassung ein Fehler? Das sagt die Sky-Community

Am Donnerstag trennte sich der SK Rapid nach der Niederlage gegen Blau-Weiß Linz von Cheftrainer Robert Klauß. So denkt die Sky-Community über seine Entlassung!

Nach einem vielversprechenden Saisonstart, in dem Rapid in der ADMIRAL Bundesliga zeitweise sogar an der Tabellenspitze stand und in der Conference League Ligaphase Rang vier belegte geriet das Team im neuen Jahr zunehmend ins Straucheln.

In der Liga gelangen den „Grün-Weißen“ in elf Spielen nur drei Siege, in der Conference League scheiterte man trotz Hinspielerfolg im Viertelfinale an Djurgarden. Nach der 1:2-Niederlage gegen Blau-Weiß Linz zog Sportchef Markus Katzer schließlich einen Tag später die Reißleine und setzte Cheftrainer Robert Klauß vor die Tür.

Sowohl mehrere Experten wie Rapid-Ikone Hans Krankl und Mario Sonnleitner als auch die Sky-Community sehen die Entlassung des 40-jährigen Deutschen kritisch.

67,9 Prozent der Userinnen und User finden, dass die Trennung nicht gerechtfertigt war und Rapid an Robert Klauß hätte festhalten sollen.

Sonnleitner über Klauß-Entlassung: „Das Geschäft ist sehr hart“

(Red.) Foto: GEPA