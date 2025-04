Krankl zu Klauß-Entlassung: „Der Trainer ist das schwächste Glied“

Der SK Rapid hat sich am Donnerstagvormittag von Trainer Robert Klauß getrennt. Die Hütteldorfer zogen nach zuletzt nicht zufriedenstellenden Leistungen die Notbremse. „Der Trainer ist das schwächste Glied in der Kette und der bleibt ganz einfach über“, äußert sich Sky-Experte Hans Krankl zur Entlassung des 40-jährigen Deutschen.

„Wenn du keine Ergebnisse mehr bringst, kommt ganz einfach die Zeit, wo der Verein die Zusammenarbeit mit dem Trainer beendet“, führt der BL-Rekordtorschütze weiter aus. Laut Krankl „kann beim Verein aber irgendwas nicht stimmen“, wenn man, so wie bei Rapid, immer wieder den Trainer wechselt: „Dann holen sie nicht den Richtigen.“

„Die Mannschaft kannst du nicht auswechseln, den Trainer wechselst du sofort“

Auf die Frage, ob nicht die Mannschaft in die Pflicht genommen werden muss, äußert sich der ehemalige Rapid-Trainer folgendermaßen: „Immer. Die Mannschaft ist immer in der Pflicht. Verlieren tut die Mannschaft, der Trainer hat die Verantwortung und wird an den Leistungen gemessen und dann entweder hinausgeschmissen oder nicht hinausgeschmissen. Die Mannschaft kannst du nicht auswechseln, den Trainer wechselst du sofort. Der Trainer wird zur Verantwortung gezogen“.

Co-Trainer Stefan Kulovits wird nun vorerst interimistisch die Nachfolge von Robert Klauss antreten. Kulovis leitete auch nach dem Aus von Zoran Barisic im November 2023 das Training. „Kulovits ist ein Rapidler, der kann das, der muss das zusammenbringen.“

„Ich werde keine Empfehlung aussprechen“

Wer danach das grün-weiße Traineramt ausüben soll, will sich der Sky-Experte nicht anmaßen: „Ich werde keinen Namen sagen, Rapid muss gut darüber nachdenken, dass sie den richtigen Trainer holen, aber ich werde keine Empfehlung aussprechen.“

Die Trainer von Rapid seit Juli 2000 im Überblick

Ernst Dokupil: Juli 2000 bis August 2001

Peter Persidis: August 2001 bis September 2001 (interimistisch)

Lothar Matthäus: September 2001 bis Mai 2002

Josef Hickersberger: Juli 2002 bis Ende 2005 (Meister 2005)

Georg Zellhofer: Jänner 2006 bis Ende August 2006

Peter Pacult: September 2006 bis April 2011 (Meister 2008)

Zoran Barisic: April 2011 bis Ende Mai 2011 (interimistisch)

Peter Schöttel: Juni 2011 bis April 2013

Zoran Barisic: April 2013 bis Juni 2016

Mike Büskens: Juni 2016 bis November 2016

Damir Canadi: November 2016 bis April 2017

Goran Djuricin: April 2017 – September 2018

Dietmar Kühbauer: 1. Oktober 2018 – 10. November 2021

Steffen Hofmann: 10. November 2021 – 28. November 2021 (interimistisch)

Ferdinand Feldhofer: 29. November 2021 – 15. Oktober 2022

Zoran Barisic: 16. Oktober 2022 – 15. November 2023

Stefan Kulovits: 15. November 2023 – 20. November 2023 (interimistisch)

Robert Klauß: 20. November 2023 – 24. April 2025

