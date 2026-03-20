Kleine Kristall-Chance für Hütter: Die Startliste der Kvitfjell-Abfahrt

Als Start des Finales der alpinen Skisaison 2025/26 findet die letzte Abfahrt in Kvitfjell statt. Bei den Damen ist der Kampf um die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin noch offen.

Aktuell führt Laura Pirovano (436 Punkte) nach ihren zwei Premierensiegen vor Shootingstar Emma Aicher (408 Punkte). Auch ihre Landsfrau Kira Weidle-Winkelmann (351 Punkte) sowie ÖSV-Hoffnung Cornelia Hütter (344 Punkte) haben noch theoretische Chancen. Die Schweizerin Malorie Blanc (Startnummer 1) eröffnet aber zunächst vor Lokalmatadorin Marte Monsen (2) das Rennen.

Mit Startnummer fünf nimmt die zweifache Abfahrtsweltmeisterin Ilka Stuhec (5) an ihrer letzten Weltcup-Abfahrt teil. Der Kampf um Kristall beginnt gleich danach mit Weidle-Winkelmann (6). Ebenfalls in der Topgruppe starten daraufhin Corinne Suter (7), Sofia Goggia (9) und Breezy Johnson (10).

Die Disziplinen-Entscheidung fällt daraufhin mit den Antritten von Aicher (11), Hütter (13) und der Führenden Pirovano (14), die allesamt noch Chancen auf den Disziplinen-Triumph besitzen. Dazwischen startet noch Österreichs Speed-Spezialistin Nina Ortlieb (12).

Nur 24 Starterinnen bei Final-Abfahrt

Ebenfalls am Start sind nach den besten Läuferinnen noch das ÖSV-Duo Ariane Rädler (17) und Mirjam Puchner (18) sowie die mehrfache Saisonsiegerin Alice Robinson (21). Insgesamt nehmen aufgrund der veränderten Startregeln bei Finale nur 24 Läuferinnen am Rennen teil.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.