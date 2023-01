via

Der am Dienstag wegen der warmen Witterung und Schneemangels abgesagte Weltcup der Nordischen Kombinierer in Klingenthal könnte mit einer Woche Verspätung doch ausgetragen werden.

Die FIS gab für die ursprünglich diese Woche geplanten Bewerbe als neuen Ersatztermin den 20. bis 22. Jänner an. Zu diesem Zeitpunkt wäre eigentlich Chaux-Neuve an der Reihe gewesen, die Bewerbe in Frankreich fallen aber fix aus.

