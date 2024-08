Klinger-Schwestern im EM-Achtelfinale

Die österreichischen Beach-Volleyballerinnen Dorina und Ronja Klinger haben bei der EM in den Niederlanden am Donnerstag das Achtelfinale erreicht. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig schieden hingegen in der ersten K.o.-Runde aus. Von den vier ÖVV-Männerteams überstanden zwei die Gruppenphase.

Klinger/Klinger besiegten im ersten K.o.-Spiel die Litauerinnen Ieva Dumbauskaite/Ieva Vasiliauskaite 2:0 (16,17), im Achtelfinale am Freitagnachmittag treffen sie auf deren Landsfrauen Monika Paulikiene/Aine Raupelyte. Schützenhöfer/Plesiutschnig mussten sich den Niederländerinnen Katja Stam/Raisa Schoon mit 1:2 (19,-12,-9) beugen.

Im Männerbewerb kamen die Olympia-Teilnehmer Julian Hörl/Alexander Horst und Timo Hammarberg/Philipp Waller mit zwei Siegen aus drei Gruppenspielen sicher weiter. Florian Schnetzer/Moritz Kindl und Mathias Seiser/Laurenc Grössig schieden jedoch sieglos aus.

(APA)/Bild: