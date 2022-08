Klopp: Das tut am meisten weh – ten Hag erklärt CR7-Bankplatz

Manchester United hat sich nach einem desolaten Saisonstart Luft verschafft – und wie! Mit einem überzeugenden Auftritt gegen den Erzrivalen aus Liverpool, haben die Red Devils Jürgen Klopp in eine Ergebniskrise geschossen. Sky hat die wichtigsten Stimmen gesammelt.

Erik ten Hag (Trainer Manchester United) über…

…die Erfolgsfaktoren des Siegs gegen Liverpool: „Wir können über Taktik reden, aber es geht um die Einstellung. Es gab Kommunikation, Kampfgeist und dann kann man sehen, was sie erreichen können.“

„Den Schub brauchen wir. Das ist klar. Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt, aber dann sind die ersten beiden Spiele in die Hose gegangen. Manche Sachen haben wir gar nicht gut gemacht. Vor allem auch von der Mentalität her. Die Mentalität heute war hervorragend. Das ist die Basis, um Spiele zu gewinnen.“

…über das Straftraining: „Das ist ein Mittel. Ich war sehr unzufrieden mit der Leistung. Wenn man nicht läuft, kann man keine Spiele gewinnen. Mit Ball oder ohne Ball – man muss laufen. Wenn ein Gegner viel mehr läuft und viel mehr Siegeswillen hat, dann kann ich das nicht verkraften. Das ist dann nicht meine Mannschaft. Das müssen sie kapieren. Deshalb haben wir das gemacht.“

…das, was er seinen Spielern unter der Woche gesagt hat: „Ich habe [den Spielern] gesagt, dass wir handeln und nicht viel reden müssen. Ihr müsst ein Team sein, kämpfen und mutig sein.“

…die Defensivaufgaben von Angreifern: „Manchmal denken Stürmer, dass sie das nicht können, weil sie ihre Energie für Offensivaktionen aufsparen müssen. Heutzutage ist das eine Forderung, und das hat man gesehen. Ich bin froh, dass Rashford und Sancho die Tore erzielt haben.“

…Cristiano Ronaldo und Harry Maguire, die nicht in der Startelf standen: „Ich habe einen Kader, und den müssen wir auch nutzen. Wir spielen 50 bis 60 Spiele. Von Spiel zu Spiel werden wir sehen, welche Mannschaft wir aufstellen müssen. Ich muss Harry Maguire und Ronaldo nicht erwähnen – das sind großartige Spieler – sie werden in naher Zukunft eine Rolle spielen.“

„Manche Positionen haben wir doppelt besetzt, wie die Innenverteidigung mit Varane und Maguire. Varane hat die ersten beiden Spiele auf der Bank gesessen. So ein Spieler muss natürlich auch auf dem Platz stehen. Man schaut dann auch auf den Gegner. Das kann nächstes Spiel wieder anders aufgestellt werden.“

…mögliche weitere Transfers: „Wir brauchen auch Spieler im Kader mit denen wir etwas umsetzen können. Wir spielen alle drei Tage. Wir müssen Spielern auch eine Pause gönnen.

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool) über…

…das Spiel und ob seine Mannschaft seine Warnung, dass United reagieren würde, nicht wahrgenommen hat: „Das ist ganz bestimmt der Eindruck der jetzt entsteht. Das Problem ist: Ich kann nicht gleichzeitig im Ballbesitz sein und in die Zweikämpfe fliegen. Eine Mannschaft hat den Ball, die andere fliegt in die Zweikämpfe und die kann sich darüber aufbauen. Das bedeutet aber nicht, dass man deshalb ein Tor kassieren muss. Man muss diese Zeit dann auch mal überstehen. Wir können ja nicht die Situationen kreieren, die United hat und genau das gleiche machen. Das geht nicht.

Deshalb waren sie aggressiver zu Beginn. Dann hauen sie den Ball an den Pfosten und schießen das Ding dann rein. Ab einem gewissen Moment haben wir dann das gespielt, was wir wollten. Wir haben einen Haufen richtig gutes Zeug auf den Platz gebracht. Wir waren ein bisschen unglücklich im letzten Moment. Der zweite Teil der ersten Halbzeit war schon gut. Darauf wollten wir aufbauen. Und dann kriegen wir das 2:0 und das ist nicht wirklich hilfreich.

In dem Moment verändert sich relativ vieles. Weil wir das Spiel richtig jagen müssen. Das haben wir gemacht, machen das 2:1, doch dann ist die Uhr zu schnell abgelaufen. Wenn du das Tor erst so spät machst. Dann geht auch die Kraft verloren. Wir haben natürlich die Möglichkeiten gehabt, mehre Tore zu schießen. Es war jetzt kein Katastrophen-Spiel. Wir haben das heute in einer für uns wirklich nicht einfachen Situation verloren. Das was am meisten wehtut, ist das Ergebnis.“

…die fehlenden Möglichkeiten auf der Ersatzbank: „Wir konnten drei Mal wechseln. Wir hätten auch mehr wechseln können, aber da sind dann Innenverteidiger und Kinder auf der Bank. Die Kinder sind außergewöhnlich gut, aber mit den Innenverteidigern hätte das jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Die Trainingswoche ist nicht leicht, weil du bei jedem Zweikampf denkst: ‚Puhh…Hat der jetzt auch was?‘ Diese Zeit müssen wir jetzt überbrücken. Aber alle drei, die kamen, haben geholfen. Kostas [Tsimikas] kam vielleicht ein bisschen spät, um noch eine Auswirkung zu haben. Fabinho hat es toll gemacht. Carvalho hat es richtig toll gemacht. Es ist jetzt nicht die einfachste Situation ever. Aber wie ist es im Leben? Auch wenn es regnet muss man raus.

…Liverpools Bestreben auf dem Transfermarkt noch aktiv zu werden: „Es ist schwierig. Weil ich da im Grunde nicht der richtige Ansprechpartner für bin. Dass ich als Trainer gerne eine größere Anzahl an Spielern hätte, ist ja klar. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir arbeiten da immer dran. Ob wir noch was machen können, weiß ich nicht.“

Jadon Sancho über…

…die Wichtigkeit des Siegs: „Dieser Sieg bedeutet uns sehr viel. Wir wussten, wie groß dieses Spiel ist, wir mussten heute einfach die Wende schaffen. Die letzte Woche hat sehr weh getan und wir mussten uns davon erholen. Jetzt müssen wir das Momentum für die nächsten Wochen mitnehmen.“

Marcus Rashford über…

…das Spiel: „Es ist ein wichtiges Spiel für den Verein – egal, in welcher Situation man sich befindet. Ein Sieg ist enorm wichtig. Der Unterschied war die Energie. Wir haben mit einem hohen Tempo begonnen. Am Ende waren wir müde, weil sie ein Tor geschossen haben, aber wir sind drangeblieben und haben nicht aufgegeben. Es war ein unterhaltsames Spiel.“

…sein Tor und seine Leistung: „Es war ein Tor, das ich schon oft geschossen habe, deshalb war es wichtig, so ein Tor zu erzielen. Ich hatte das Gefühl, dass ich heute in guten Positionen und Bereichen war – an einem anderen Tag hätte ich ein paar mehr Tore erzielen können. Ich muss einfach weiter hart arbeiten.“

