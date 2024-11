Klopp-Nachfolger Arne Slot begeistert Liverpool-Fans

Arne Slot trat das schwierige Erbe von Jürgen Klopp beim FC Liverpool an. Der Niederländer eilt von Erfolg zu Erfolg. Ex-Liverpool-Profi und Sky-Experte Erik Meijer erklärt den Erfolg seines Landsmann. Reds-Legende und Leverkusen-Trainer Xabi Alonso (heute ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) ist gewarnt.

„Arne Slot, na-naa-na-na-na!“ Jürgen Klopp persönlich stimmte nach seinem letzten Spiel als Trainer des FC Liverpool einen Song für seinen Nachfolger an, und die Fans sangen den Refrain des Opus-Hits mit.

Keine sechs Monate später: Mo Salah schießt Liverpool zum 2:1-Sieg gegen Brighton und bringt das Stadion an der Anfield Road zum Beben. „So laut war es noch nie, seitdem ich da bin“, schwärmte Arne Slot nach dem Erfolg, der zugleich die Tabellenführung in der Premier League bedeutete.

Slot stellt Vereinsrekord auf

Der Niederländer hat auch einen Vereinsrekord aufgestellt. Acht Siege in den ersten zehn Ligaspielen, dazu drei in der Champions League und zwei im League Cup, nur eine Niederlage aus den ersten 15 Pflichtspielen. Kein anderer Liverpool-Coach startete jemals besser in eine Saison.

„Er hat es geschafft, weil er bis ins kleinste Detail geht“

Nach Jürgen Klopps Weggang sei es „enorm schwierig gewesen, das Zepter zu übernehmen und neuen Schwung in die Mannschaft zu bekommen“, sagt Sky-Experte Erik Meijer über seinen Landsmann.

„Aber er hat es geschafft, weil er bis ins kleinste Detail geht und den Jungs mitgibt, dass sie nochmal ein, zwei Prozent besser werden können. Das ist seine Stärke“, ergänzt Meijer, der selbst einst als Stürmer für Liverpool auflief.

Slot sei schon als Spieler einer gewesen, „der immer versucht hat, das Maximale herauszuholen, und das sehe ich auch bei ihm als Coach.“

Einflüsse von Guardiola und Klopp

Slots Fußball ist inspiriert vom Ballbesitz- und Kurzpassspiel eines Pep Guardiola. Zu seiner Zeit als Trainer von Feyenoord Rotterdam soll er seinen Spielern häufiger Videos von Guardiolas Barcelona, Bayern und Manchester City gezeigt haben.

Auf dem Rasen ist Slots Stil aber Klopps Fußball näher – was kein Zufall ist. Schließlich suchte Liverpool einen Trainer, dessen Ideen denen seines Vorgängers ähneln sollten. Slots Offensiv-Statistiken sind im Vergleich zum Vorjahr zwar etwas schlechter als Klopps, allerdings lag Liverpool damals im gleichen Zeitraum 245 Minuten zurück, unter Slot sind es nur 88 Minuten.

Van Dijk als verlängerter Arm auf dem Platz

„Ich denke, dass Slot den Spielern sagt: Jungs, ihr könnt nach vorne machen, was ihr wollt, aber ihr müsst defensiv bestimmte Sachen für mich machen“, erklärt Meijer: „Er weiß, dass er Leute in seiner Mannschaft hat, die immer ein Spiel entscheiden können. Ob Mo Salah, Cody Gakpo oder egal, wer vorne spielt.“

Im Mittelfeld hat sich der ehemalige Bayern-Profi Ryan Gravenberch zum Leistungsträger entwickelt. Hinten hält Virgil van Dijk den Laden zusammen.

„Er ist sein verlängerter Arm, mit dem er die gleiche Sprache sprechen kann. Ich glaube, dass das auch ein Detail ist, das hilft“, meint der Sky-Experte.

Slot trifft auf Liverpool-Legende Alonso

Am Abend trifft Slot auf eine Liverpool-Legende: Xabi Alonso, einer der Helden des Champions-League-Siegerteams von 2005.

Alonso erwartet an der Anfield Road ein freundlicher Empfang, aber auch laustarker Empfang. „Als Gast hast du nur einen Wunsch, dass es still wird im Stadion“, sagt Meijer, „aber das wird keine leichte Aufgabe.“

