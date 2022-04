Klopp vor Duell gegen Guardiola: „Er ist der beste Trainer der Welt“

In der englischen Premier League kommt es am Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) zum großen Fußball-Schlager zwischen Manchester City und Liverpool. Der Titelverteidiger führt vor dem Heimspiel nur einen Punkt vor den „Reds“, die zuletzt einen famosen Lauf von zehn Ligasiegen in Serie hingelegt haben. Allerdings hat das Team von Trainer Jürgen Klopp im Etihad-Stadion seit 2015 nicht mehr gewonnen und in den letzten vier direkten Duellen keinen Sieg geschafft.

Die aktuelle Topform von Torjäger Mohamed Salah und Co. lässt die in Bestbesetzung auflaufenden Gäste gegen die enorm heimstarke Truppe von Pep Guardiola dennoch hoffen. „Das ist ein sehr wichtiges Match. Wir haben es uns mit der bisherigen Saison verdient“, betonte Klopp vor dem Kracher zum Abschluss der 32. Runde. Im Oktober hatte man sich in Liverpool 2:2 getrennt, Klopp erwartet neuerlich einen sehenswerten Fight. „Unsere Geschichte mit City zeigt, dass es sehr oft ziemlich interessante Matches waren, weil beide Teams alles geben.“

In den jüngsten fünf Ligamatches erhielt seine Mannschaft keinen einzigen Gegentreffer, auch in der Champions League war man unter der Woche gegen Benfica auswärts erfolgreich. Der in den letzten Monaten etwas strauchelnde Meister aus Manchester ist aber ebenfalls gut in Schuss, in der Königsklasse gab es für die „Citizens“ um Kevin De Bruyne am Dienstag daheim ein 1:0 gegen Atletico Madrid.

Guardiola erwartet gegen den hartnäckigen Dauerrivalen aus Liverpool einen großen Kampf. Die Punkteverluste seines Teams nach zwischenzeitlich klarer Führung im Winter seien zwar bedauerlich, die Spielweise seiner Mannschaft erachtet er aber nach wie vor als unglaublich. Man habe eben nicht alle guten Spiele in Siege ummünzen können. „Die Realität ist, dass es jetzt ein Punkt ist. Es ist eine Ehre, wieder hier zu sein, sie zu schlagen und die Premier League gewinnen zu können“, betonte der Spanier.

Klopp freut sich auf ein Spektakel gegen ManCity

Die Dominanz und Rivalität der beiden Clubs in den jüngsten fünf Jahren verglich er mit jener zwischen seinem Ex-Verein Barcelona und Real Madrid. „Wir haben die Latte weiter nach oben gelegt und uns immer weiter gepusht. Es war ein großer Kampf in diesen fünf Jahren.“ Klopp setzte das Aufeinandertreffen mit dem Tennis-Schlager Nadal gegen Federer gleich. „Die Konstanz, die beide Teams zeigen, ist verrückt. Wir haben uns zu unglaublichen Punktejagden gepusht, ich dachte nicht, dass das in dieser Liga möglich sein könnte“.

Sein Gegenüber Guardiola adelte er als „besten Trainer der Welt“. Dessen Truppe sei eine besonders harte Nuss. „Manchester City zu analysieren ist eine Mischung aus Spaß und Arbeit: Es macht Freude, ihnen zuzuschauen, und auf der anderen Seite geht es darum, Wege zu finden, die andere noch nicht gefunden oder nicht oft genug gefunden haben.“

Klopp: Meisterschaft wird nicht am Sonntag entschieden

Die Ausgangslage verspricht besondere Spannung, entscheidend ist das Schlagerspiel sieben Runden vor Schluss für Klopp aber noch nicht. „Wenn wir gewinnen, sind wir zwei Punkte vorne, wenn wir verlieren sind wir vier hinten. Glaubt irgendjemand, dass das dann schon erledigt ist?“ Der aktuelle Unterschied von nur einem Zähler trennt die beiden der Konkurrenz bereits weit enteilten Topteams übrigens auch saisonübergreifend in den vergangenen vier Jahren.

Guardiola reagiert auf Kompliment von Klopp

(APA/Reuters)

Artikelbild: Imago