Klose blickt auf Zeit in Altach zurück: „Vieles nicht eingetreten, was abgemacht war“

Miroslav Klose hat in einem Interview über seine sportlich wenig erfolgreiche Zeit als Trainer bei Ex-Klub SCR Altach gesprochen. In Vorarlberg war der deutsche Rekordtorschütze im März 2023 nach nur acht Monaten und einem Punkteschnitt von 0,83 entlassen worden.

Klose beklagte sich dabei über nicht eingehaltene Versprechen von Seiten der Altacher. „Gespräche mit meinem Ex-Klub Altach haben mir gezeigt, dass es wichtig ist, dass die Dinge, die besprochen wurden, nach Dienstantritt auch umgesetzt werden. Dort ist leider vieles nicht eingetreten, was abgemacht war. Das ist auch ein Learning“, sagte er im „tz“-Interview.

Klose bereut Kapitänswahl

In einem Tagebuch listete Klose während seiner Zeit in Altach Dinge auf, die gut und schlecht liefen. „Es gibt dabei eine grüne und eine rote Liste. Inhaltlich möchte ich hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Nur ein Beispiel: Bei der Vergabe der Kapitänsbinde hätte ich mir in Altach mehr Zeit nehmen sollen. Ich höre mir gerne auch die Meinung der Menschen, die schon länger im Verein sind, an und nehme sie mit ins Boot. So habe ich das auch in Altach gemacht. Aber die Kapitäns-Entscheidung habe ich vielleicht zu früh getroffen“, erklärte Klose.

Der Weltmeister von 2014 ernannte nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt im Juli 2022 Jan Zwischenbrugger zum Kapitän, nachdem Altach-Urgestein Philipp Netzer im Sommer seine Karriere beendet hatte.

Neben Trainer Klose war im Sommer 2022 auch Lukas Jäger von Sturm Graz zurück nach Altach gewechselt, wo er einst seine Profikarriere begann. Nach Kloses Entlassung wurde Jäger zum neuen Kapitän des Klubs ernannt.

Klose bereit für neue Aufagbe

Der 45-Jährige strebt nun nach fast einem Jahr Pause eine baldige Rückkehr ins Trainergeschäft an.

„Die Ausrichtung des Klubs muss zu mir passen. Die Gespräche sollten mich überzeugen. Ich bin keiner, der Zeit einfordert, bis gute Ergebnisse und eine sportliche Weiterentwicklung zu sehen sind. Denn Zeit bekommt kein Trainer“, sagte Klose, der im März 2023 nach einem 1:1 bei Tabellenführer Red Bull Salzburg (Spielbericht + Highlights) entlassen wurde.

Remis in Salzburg: Kloses letztes Interview als Altach-Trainer

