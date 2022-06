Klose hat Vertrag in Altach unterschrieben

Am Sonntagnachmittag haben der neue SCR Altach-Cheftrainer Miroslav Klose und sein Assistent Slaven Skeledzic ihre Verträge in der Cashpoint Arena unterzeichnet.

Klose wurde am vergangenen Freitag als Cheftrainer in Altach präsentiert und wird sich morgen Montag der Medien-Öffentlichkeit vorstellen. „Ich freue mich total auf meine neue Aufgabe hier in Altach! Es war einfach von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, dass ich hier genau richtig bin“, so der 44-Jährige vor seiner Ankunft.

Slaven Skeledzic wechselt vom FC Bayern ins Ländle und wird Miroslav Klose fortan als Co-Trainer zur Seite stehen. Zuletzt war der 50-Jährige Teamleiter Individualtraining im Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters, nachdem er zuvor schon zwei Jahre lang Kloses Co-Trainer bei der U17 war.

Bild- und Textquelle: SCR Altach