via

via Sky Sport Austria

Der SCR Altach fährt nach der 0:3-Niederlage bei der Klagenfurter Austria (Spielbericht + VIDEO-Highlights) wieder einmal mit leeren Händen zurück ins Ländle. Trainer Miroslav Klose sprach der Partie am Sky-Mikro von der „schlechtesten Hälfte“ seiner Amtszeit beim Bundesligisten. Besonders mit der fehlenden Einstellung seiner Mannschaft in Halbzeit eins haderte der 44-Jährige am Sky-Mikro.