Klosterneuburg kassiert in Graz erste Saisonniederlage

Die Klosterneuburg Dukes haben in der siebenten Runde der Basketball-Superliga der Männer erstmals verloren.

Der UBSC Graz setzte sich am Samstagabend im Heimspiel gegen die Niederösterreicher mit 91:88 durch. Zach Cooks war mit 34 Punkten und sieben Rebounds der Matchwinner für die Steirer, die ihren dritten Sieg im sechsten Saisonauftritt feierten. Bei den in der Tabelle weiter voran liegenden Dukes schrieb Michael Weathers 26 Zähler an.

Die Flyers Wels siegten gegen St. Pölten nach einem schwachen Start und einem fulminanten zweiten Viertel mit 88:76, die Niederösterreicher verpassten es damit, an Punkten mit Klosterneuburg gleichzuziehen. Die Kapfenberg Bulls schlugen die weiter punktlosen Panthers aus Fürstenfeld mit 87:78. Die zweitplatzierten Swans Gmunden sind erst Sonntag gegen die Traiskirchen Lions im Einsatz.

(APA)/Bild: GEPA