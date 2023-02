Klosterneuburg mit Sieg nach Krimi in BSL-Top 6

via

via Sky Sport Austria

Die Klosterneuburg Dukes haben in der finalen Grunddurchgangsrunde der Basketball Superliga (BSL) als letztes Team den Sprung in die Top sechs geschafft.

Die Niederösterreicher besiegten in dramatischer Art und Weise auswärts die Fürstenfeld Panthers mit 85:76 nach Verlängerung. Gleichzeitig profitierten die Dukes von der 72:77-Heimniederlage des UBSC Graz gegen die Oberwart Gunners, die Steirer müssen damit in die Qualifikationsrunde. Dort stehen auch die Traiskirchen Lions.

Die Traiskirchener, die sich ebenfalls noch Hoffnungen auf Rang sechs und damit auf die Platzierungsrunde gemacht hatten, mussten sich bei den Kapfenberg Bulls hauchdünn 87:89 geschlagen geben. Durch den Sieg von Klosterneuburg hätte den „Löwen“ aber auch ein Erfolg nichts mehr gebracht. In der Qualifikationsrunde, in die nun alle drei steirischen Clubs (Graz, Kapfenberg und Fürstenfeld) müssen, werden noch zwei Play-off-Plätze vergeben.

Im Spitzenspiel der Runde gewann Meister BC Vienna bei den Flyers Wels mit 81:78. Aufsteiger BBC Nord Dragonz schlitterte in seinem ersten Oberhaus-Gastspiel in Gmunden gegen die Swans in eine 48:101-Niederlage. Liga-Schlusslicht Vienna Timberwolves besiegte überraschend den Tabellen-Fünften SKN St. Pölten 83:80.

(APA)/Bild: GEPA