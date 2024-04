Klosterneuburg und Graz im Viertelfinale voran

Grunddurchgangssieger Klosterneuburg Dukes und UBSC Graz sind am Dienstag in der „best of five“-Viertelfinalserie der Basketball-Superliga der Männer 2:0 in Front gegangen.

Die Niederösterreicher besiegten die Kapfenberg Bulls wie am Wochenende auswärts nun auch daheim, und zwar 90:76. Die Steirer setzten sich nach einem knappen Auswärtssieg gegen Flyers Wels in der eigenen Halle mit 76:69 durch. Die übrigen beiden Duelle stehen 1:1 und gehen in zumindest ein viertes Spiel.

Die Traiskirchen Lions schlugen gegen St. Pölten nach der überraschenden Auftaktniederlage auswärts mit einem überzeugenden 80:61-Erfolg zurück und haben nun am Donnerstag wieder Heimrecht. Daheim ausgeglichen haben hingegen die Oberwart Gunners, gegen die Gmunden Swans hatten die Burgenländer beim 82:76 das Geschehen meist unter Kontrolle. Während diese beiden Serien frühestens am Wochenende entschieden werden, könnten die Klosterneuburger und Grazer schon am Donnerstag ins Semifinale einziehen.

(APA)

Beitragsbild: GEPA