Klub-WM 2025: Salzburg-Teilnahme realistisch

Die FIFA hat am Sonntag neue Details zur Fußball-Klub-WM 2025 verkündet. Das Turnier, an dem insgesamt 32 Teams teilnehmen, findet in den USA statt und könnte mit österreichischen Beteiligung über die Bühne gehen.

Fix dabei sind die Champions-League-Sieger der Jahre 2021 bis 2023. Das sind Chelsea, Real Madrid und Manchester City. Der Gewinner der laufenden Saison der Königsklasse wird ebenfalls mitspielen.

Salzburg hat gute Chancen auf eine Teilnahme

Realistische Chancen auf einen Startplatz hat auch Red Bull Salzburg.

Der Meister profitiert von der Regelung, dass prinzipiell nur zwei Vereine pro Land dabei sein dürfen. Ein wichtiges Kriterium für die Teilnahme ist außerdem der Erfolg in der Champions League in der vergangenen Jahren. Laut der „Gazzetta dello Sport“ könnten die „Bullen“ am neuen Format der Klub-WM teilnehmen, sofern der kommende Champions-League-Sieger nicht Arsenal, PSV Eindhoven oder FC Kopenhagen heißt.

Aufgrund der guten Ergebnisse in der Champions League in den vergangenen Jahren haben sich auch der FC Bayern, Paris Saint-Germain, Inter Mailand, der FC Porto und Benfica Lissabon das Startrecht gesichert. Drei weitere europäische Teams können sich noch qualifizieren.

(APA/Red.)

Bild: GEPA