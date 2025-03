Klub-WM: Guardiola will keinen Bonus

Pep Guardiola gibt sich demütig. Der Teammanager von Manchester City ist der Meinung, dass er und seine Spieler selbst im Fall des Gewinns der Klub-Weltmeisterschaft keinen Bonus verdient hätten. „Nicht einmal eine Uhr“, sagte der 54-Jährige.

Durch einen Triumph bei dem Turnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli) könnte der Premier-League-Klub seine miserable Bilanz in dieser Saison zumindest noch etwas aufbessern. „Wenn wir gewinnen, weiß ich nicht, wie viel Geld es gibt, aber es ist für den Verein“, sagte Guardiola: „Der Manager, die Spieler, das gesamte Team – wir verdienen es nicht.“ Der Sieger des umstrittenen Turniers erhält ein Preisgeld von bis zu umgerechnet 115 Millionen Euro. Insgesamt werden an die 32 teilnehmenden Vereine eine Milliarde US-Dollar (926 Millionen Euro) ausgeschüttet.

In der Liga steht City auf einem enttäuschenden fünften Platz, in der Champions League und dem englischen League Cup ist der achtmalige Meister ausgeschieden. Allein bei der Klub-WM und im FA Cup hat der Champions-League-Sieger von 2023 noch eine Titelchance. Im Pokal-Viertelfinale gastiert das Guardiola-Team am Sonntag beim AFC Bournemouth bestehen.

