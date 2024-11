Klub-WM mit Salzburg: Details zur Auslosung bekannt

Der FC Salzburg wird am 5. Dezember erfahren, mit wem er es im kommenden Sommer in der Gruppenphase der reformierten Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli 2025) zu tun bekommt.

Wie der Fußball-Weltverband FIFA am Montag weiter bekannt gab, wird die Ziehung um 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ) in Miami stattfinden, wo gut ein halbes Jahr später auch das Eröffnungsspiel ausgetragen wird.

32 Teams werden bei der XXL-Version der Klub-WM vertreten sein, zwölf kommen aus Europa. Gespielt wird in acht Vierergruppen, die jeweils beiden besten Teams ziehen ins Achtelfinale ein, danach wird im K.o.-Modus der Sieger ermittelt.

31 Starter stehen bereits fest, das letzte Ticket wird am 30. November an den Gewinner der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League, vergeben. Im Finale in Buenos Aires stehen sich die brasilianischen Klubs Atletico Mineiro und Botafogo gegenüber.

Das Mega-Turnier, bei dem jedem Starter angeblich 50 Millionen Dollar Prämie garantiert sind, wird in zwölf Stadien ausgetragen. Inter Miami mit dem achtmaligen Weltfußballer Lionel Messi ist für das Eröffnungsspiel im Hard Rock Stadium gesetzt, das Endspiel wird vor den Toren New Yorks in New Jersey über die Bühne gehen. Die weiteren Spielorte sind Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Nashville, Philadelphia, Seattle, Washington D.C. und Orlando, wo gleich zwei Arenen ausgewählt wurden.

(SID/red.) / Artikelbild: Imago