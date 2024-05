Klub-WM-Premiere der Frauen findet 2026 statt

Der Fußball-Weltverband (FIFA) richtet in eineinhalb Jahren erstmals eine Klub-Weltmeisterschaft für Frauen-Teams aus. Die Premiere mit 16 Teams soll im Jänner sowie Februar 2026 und danach alle vier Jahre stattfinden.

Das beschloss das FIFA-Council am Mittwoch in Bangkok. Zudem soll es in Jahren, in denen keine Klub-WM ausgerichtet wird, einen weiteren internationalen Wettbewerb für Vereine geben.

Das Council verabschiedete den internationalen Spielkalender für Fußballerinnen von 2026 bis 2029. Dabei wurde die Zahl der Abstellungsfenster für Länderspiele von sechs auf fünf verringert. Dies solle den Spielerinnen mehr Gelegenheiten für Pausen geben und den Reisestress verringern. Die Entscheidungen seien „ein wichtiger Meilenstein, um das Frauen-Spiel auf das nächste Level zu heben“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Bei den Männern findet die Klub-WM ab dem kommenden Jahr mit 32 statt wie bisher sieben Mannschaften statt. Aus Österreich ist Red Bull Salzburg mit dabei.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago