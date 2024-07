Knappe Heimniederlage: Raiders verlieren gegen Stuttgart

Die Raiders Tirol haben im Play-off-Rennen der European League of Football (ELF) einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen.

In einem lange ausgeglichenen Duell gegen die Stuttgart Surge mussten sich die Raiders am Sonntag in Innsbruck knapp mit 25:30 (13:10) geschlagen geben. Für die noch immer makellosen Stuttgarter war es der sechste Sieg in Serie, für die Tiroler von Headcoach Jim Herrmann die dritte Niederlage im achten Saisonspiel.

Nach drei Vierteln war es 16:16 gestanden, etwas später unterlief Raiders-Quarterback N’Kosi Perry eine folgenschwere Interception, die von den Deutschen direkt in die Endzone zurückgetragen wurde. „Natürlich sind wir enttäuscht, leider hat es nicht gereicht. Viele unterschätzen uns in der Liga. Wenn wir nicht so viele Eigenfehler machen, gewinnen wir das“, sagte Runningback Tobias Bonatti, der im Duell mit dem Divisionsrivalen mit drei Touchdown-Läufen überzeugt hatte.

Bereits am Samstag hatten die Vienna Vikings ihre Siegbilanz auf 8:0 ausgebaut. Das Team von Headcoach Chris Calaycay besiegte in Wiener Neustadt die Helvetic Mercenaries knapp mit 49:40. Dem ELF-Champion von 2022 ist als Führendem der Eastern Conference nach zwei Dritteln des Grunddurchgangs ein Play-off-Platz kaum mehr zu nehmen.

(APA)/Bild: Imago