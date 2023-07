Knappe Resultate bei möglichen Europacup-Gegnern von Austria und Rapid

Enge Ergebnisse bei den möglichen Conference-League-Gegnern von Rapid und Austria. Debreceni gewinnt knapp mit 1:0 gegen Alashkert, Legia Warschau holt einen 0:2-Rückstand gegen Ordabasy noch auf, das Spiel endet 2:2.

Für den SK Rapid heißt es wohl Ungarn statt Armenien in der dritten Qualifikationsrunde der Conference League. Debrecen gewinnt dank einem Treffer von Stefan Loncar knapp mit 1:0 bei Alashkert und hat gute Chancen, den Aufstieg in Ungarn klar zu machen.

Bei einem Aufstieg der Austria in die dritte ECL-Qualifikationsrunde müssen die Wiener entweder nach Polen oder Kasachstan. Legia Warschau galt vor dem Qualifikationsspiel gegen FC Ordabasy als Favorit, der kasachische Vertreter ging jedoch durch Vsevolod Sadovskiy und Mamadou Mboji mit 2:0 in Führung. Tomas Pekhart und Blaz Kramer konnten das Spiel in der zweiten Hälfte noch ausgleichen.

Bild: Imago