Knappe Siege für Frankfurt & Roma in der Europa League

Elf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Hugo Larsson den erlösenden Treffer für Eintracht Frankfurt. Davor bissen sich die Deutschen in der Europa League gegen Rigas FS aus Lettland regelrecht die Zähne aus. Einen Sieg feierte auch die AS Roma. In der Conference League gelang dem FC Chelsea ein deutlicher Erfolg.

Die Europa-League-Experten von Eintracht Frankfurt sind in ihrem Lieblingswettbewerb weiter nicht zu schlagen. Im Heimspiel gegen den klaren Außenseiter Rigas FS erkämpfte sich die Eintracht ein mühsames 1:0 (0:0), geriet dabei aber kaum in Bredouille. Das Team von Coach Dino Toppmöller bleibt mit sieben Punkten ungeschlagen und erhöht seine Achtelfinal-Chancen immer weiter.

Frankfurt rotiert

Vor 56.600 Fans im Frankfurter Stadion agierte die Eintracht 90 Minuten lang hochüberlegen, knackte die robust mauernde Defensive der Gäste aber erst spät durch Joker Hugo Larsson (79.).

Bei der Eintracht feierte wie von Toppmöller angekündigt Youngster Can Uzun seine Startelf-Premiere. Weitere Änderungen hatte der Coach nicht verraten, aber „grundsätzlich den ein oder anderen Wechsel in der Startelf“ angekündigt. Er tauschte viermal, Arthur Theate, Mario Götze, Larsson und Star-Stürmer Hugo Ekitike rotierten raus. Im Angriff begann Igor Matanovic neben Omar Marmoush.

Der deutsche Bundesligist startete erwartungsgemäß spielbestimmend, drückte mit seinen offensiv agierenden Außenverteidigern immer wieder nach vorne. Die erste Großchance gehörte Marmoush (15.), der nach Traumpass von Mahmoud Dahoud an Keeper Fabrice Ondoa scheiterte. Ansonsten riss die SGE in der tiefstehenden Fünferkette der Letten wenig Lücken. Matanovic schoss aus der Distanz knapp vorbei (33.).

Nach der Pause erhöhte Frankfurt gleich den Druck, erneut Marmoush (52.) vergab die beste Möglichkeit frei vor Ondoa. Auf der anderen Seite vereitelte Trapp gegen Roberts Savalnieks (58.) die Großchance. Auch die Hereinnahme von Ekitike änderte zunächst wenig am Bild. Die Eintracht rannte fleißig an, spätestens beim letzten Pass bekamen die Gäste aber einen Fuß dazwischen.

Doch dann bediente der wieder einmal starke Marmoush Larsson, der den Ball ins Tor schob. Auf der anderen Seite hatte Frankfurt nochmal Dusel, weil Adam Markhiev nur die Latte traf (80.).

Auch Roma siegt knapp – ohne Hummels

Beim 1:0 der Roma gegen Dynamo Kiew saß Verteidiger Mats Hummels erneut 90 Minuten auf der Bank. Seit seinem ablösefreien Wechsel in die italienische Hauptstadt im September stand der Deutsche nun schon siebenmal im Roma-Kader, zum Einsatz kam er aber nie.

Erst in der vergangenen Woche hatte Hummels auf Instagram über sein Reservistendasein gescherzt. „Mehr @championsleague Team of the Season Trophäen als Spielminuten bisher“, schrieb der 35-Jährige zu einem Bild mit einer Trophäe für die erfolgreiche Königsklassen-Saison mit Dortmund und ergänzte: „Ich nehme sowas immer mit Humor, also bitte auch so interpretieren.“

VIDEO-Highlights: Knapper Sieg für die Roma

Mit viel Euphorie war Hummels im September in Rom empfangen worden, kurz darauf wurde allerdings Trainer Daniele De Rossi entlassen. Nachfolger Ivan Juric hat noch keine Verwendung für ihn gefunden.

Chelsea gewinnt deutlich

In der Conference League siegte der Topfavorit FC Chelsea bei Panathinaikos Athen mit 4:1. Joao Felix avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner.

VIDEO-Highlights: Chelsea gewinnt bei Panathinaikos

