Der FC Liverpool seinen perfekten Saisonstart in der Premier League fortgesetzt. Zum ersten Mal seit seinem Wechsel im Sommer stand Star-Neuzugang Florian Wirtz bei einem Pflichtspiel nicht in der Startelf von Teammanager Arne Slot- Doch auch ohne ihre Top-Transfers bauten die Reds mit dem 2:1 (2:0) im 213. Merseyside-Derby gegen den FC Everton ihren Vorsprung an der Tabellenspitze vorerst auf sechs Punkte aus.

Die ehemaligen Bundesliga-Profis Ryan Gravenberch (10.) und Hugo Ekitiké (29.) brachten Liverpool früh auf die Siegerstraße, drei weitere – neben Wirtz auch 150-Millionen-Neuzugang Alexander Isak und Jeremie Frimpong – erhielten nach dem Last-Minute-Sieg gegen Atlético Madrid (3:2) zum Auftakt der Champions League am Mittwoch eine Pause.

Für Graham und Jota: Emotionale Szenen in Liverpool

Vor dem Anpfiff wurde es wie so oft zuletzt emotional in Anfield. Mit einer Schweigeminute wurde der kürzlich verstorbenen Klublegende Bobby Graham gedacht, auch Fahnen mit Diogo Jota wurden dabei erneut geschwenkt. Der verstorbene Portugiese hatte beim letzten Aufeinandertreffen mit den Toffees im Februar (1:0) sein letztes Tor für den LFC erzielt.

In allen fünf Pflichtspielen hatte Liverpool zuletzt erst in der Schlussphase das Siegtor erzielt – diesmal sorgte der Anschlusstreffer von Evertons Idrissa Gueye (58.) noch einmal für Spannung. Doch mit dem in der 61. Minute eingewechselten Wirtz rettete der Tabellenführer den Sieg über die Zeit.

Die Tore im VIDEO

1:0 – Gravenberch (10.)

2:0 – Ekitike (29.)

2:1 – Gueye (58.)

(SID) / Bild: Imago