Knapper Heimsieg! Köln distanziert Wolfsburg

Der 1. FC Köln hat mit dem zweiten Heimsieg hintereinander seinen Mittelfeldplatz in der deutschen Fußball-Bundesliga gefestigt.

Die Kölner besiegten zum Auftakt der 20. Runde den VfL Wolfsburg am Freitagabend 1:0. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Linton Maina in der 29. Minute. Patrick Wimmer stand bei den Wolfsburgern bis zur 74. Minute am Rasen. Bei den Kölnern fehlte Florian Kainz erneut im Aufgebot.

Wolfsburg ließ in der zweiten Halbzeit gute Chancen auf den Ausgleichstreffer liegen. Die Gäste verpassten es dagegen, sich vom Tabellenkeller abzusetzen und liegen nun vier Punkte hinter den Kölnern.

VIDEO-Highlights: 1. FC Köln – VfL Wolfsburg

(APA) / Bild: Imago