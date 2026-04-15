Knappes Erstrunden-Aus für Tagger in Rouen

Bitteres Erstrunden-Aus für Lilli Tagger beim WTA250-Turnier im französischen Rouen: Die Linz-Viertelfinalistin musste sich der ukrainischen WTA-Nummer 70 Oleksandra Oliynykova nach drei Sätzen und über zwei Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:4, 4:6 geschlagen geben.

Den ersten Satz entschied zunächst Oliynykova mit 6:3 für sich. Im zweiten Satz kämpfte sich die Österreicherin dank mehrerer wichtiger Breakpoints mit einem 6:4-Satzgewinn zurück. Nach einem starken Beginn des dritten Satzes musste das ÖTV-Talent diesen jedoch trotz zwischenzeitlicher 4:1-Führung mit 4:6 abgeben.

Tagger war die einzige ÖTV-Hoffnung im Turnier. Linz-Finalistin Anastasia Potapova hatte zuvor kurzfristig ihren geplanten Auftritt in Rouen abgesagt.

Tagger verbessert sich im Ranking trotz Niederlage

Tagger kam nicht gut in die Partie, zudem ließ ihr Aufschlag sie immer wieder im Stich. So gab sie ihr erstes Service sogleich ab, antwortete aber mit einem Rebreak. Ein weiteres verlorenes Aufschlagspiel zum 3:5 nutzte Olijnykowa, um wenig später auszuservieren. Im zweiten Durchgang gelang Tagger mit drei Breaks eins mehr als ihrer Gegnerin, wodurch die ÖTV-Spielerin den Ausgleich schaffte.

Im dritten Satz sah nach einer 4:1-Führung alles nach einem Sieg für die Nummer 97 der Welt aus Österreich aus, doch die ukrainische Weltranglisten-70. ließ sich nicht abschütteln und machte zwei Breaks und fünf Spiele in Folge. Nach Abwehr eines Breakballs nützte Olijnykowa ihren zweiten Matchball. Tagger dürfte sich trotz der Niederlage im Ranking ein paar Plätze weiter Richtung Top 90 vorarbeiten.

(Red./APA.)

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