French Open

Tagger im French-Open-Hauptfeld

Drei Österreicherinnen stehen fix im Hauptfeld der am 24. Mai beginnenden Tennis-French-Open.

Linz-Finalistin Anastasia Potapova als 54. der Entry List, Neo-Top-100-Spielerin Lilli Tagger als 100. und Julia Grabher als 102. bzw. drittletzte der bisher bekannten Teilnehmerinnen. Von den Weltranglisten-Top-100 hat nur die 59. nicht genannt, die Französin Varvara Gracheva. Vier Spielerinnen sind per „protected ranking“ dabei.

Bei den Männern steht Sebastian Ofner (86.) im Feld.

