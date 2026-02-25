Knieoperation: GAK-Verteidiger fällt lange aus

Defensiv-Ausfall beim GAK! Die Grazer müssen für längere Zeit auf Innenverteidiger Yannick Oberleitner verzichten.

Wie die Tabellenelften heute vermelden, muss sich der Abwehrspieler einer Knieoperation unterziehen und fällt damit „für längere Zeit“ aus. Bereits im Herbst hatte der Defensivspieler verletzungsbedingt mehrere Spiele verpasst.

GAK im Abstiegskampf – Maderner: „Müssen sehr aufpassen“

Nach bislang erst acht Pflichtspielen mit knapp 300 Saison-Einsatzminuten bedeutet der erneute Ausfall damit den nächsten Rückschlag für den Verteidiger. Erst im Sommer kehrte Oberleitner nach einer Leihe aus Amstetten nach Graz zurück. Vor der Partie gegen Salzburg Mitte Februar hatte der Deutsche über Knieschmerzen geklagt und seither pausiert.

(Red./APA).

Beitragsbild: GEPA.