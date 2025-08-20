Knieverletzung! Arsenal-Stürmer Havertz fällt erneut aus

Sorgen um Kai Havertz! Der deutsche Nationalspieler hat sich eine Knieverletzung zugezogen und muss vorerst pausieren. Das berichtet The Athletic. Wie lange der 26-Jährige ausfällt, steht noch nicht fest.

Die Untersuchungen befinden sich derzeit noch in einem frühen Stadium, weshalb eine genaue Diagnose und die Dauer der Ausfallzeit noch unklar sind. Havertz fehlte bereits am Mittwochmorgen beim öffentlichen Training des FC Arsenal, das die Londoner im Emirates Stadium für die Fans veranstaltet hatten.

Arsenal sucht neuen Angreifer

Der Offensivspieler fiel schon für einen Großteil der Saison 2024/25 aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus. Beim 1:0-Sieg gegen Manchester United am Sonntag wurde er in der 60. Minute eingewechselt und zeigte einen engagierten Auftritt.

Arsenal sucht in den letzten Tagen der Transferperiode nun nach einem neuen Angreifer, da auch Gabriel Jesus aufgrund eines Kreuzbandrisses noch monatelang ausfallen wird. Am kommenden Wochenende empfangen die Gunners den Aufsteiger Leeds United.

(skysport.de)/Beitragsbild: imago