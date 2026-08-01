Knieverletzung? Chukwuemeka bei BVB-Test früh ausgewechselt

Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat bei der Rückkehr der WM-Fahrer einen knappen Testspielsieg gefeiert – sorgt sich aber um seinen ÖFB-Legionär Carney Chukwuemeka.

Deutschlands Vizemeister gewann zum Abschluss seiner Asienreise beim FC Tokyo dank eines Treffers von Fábio Silva (54.) mit 1:0 (0:0). Die Begegnung war in der 33. Minute wegen starker Regenfälle und einer Gewitterwarnung unterbrochen worden, nach etwa einer halben Stunde Pause rollte der Ball wieder.

Mit den deutschen Nationalspielern Felix Nmecha, Waldemar Anton und Maximilian Beier, Daniel Svensson aus Schweden sowie ÖFB-Teamspieler Carney Chukwuemeka standen fünf WM-Fahrer in der Startformation. Letzterer musste das Spiel aber bereits nach 22 Minuten wieder verlassen, der 22-Jährige hatte sich früh ohne Gegnereinwirkung offenbar das Knie verdreht.

Der Mittelfeldspieler hatte sich in der zehnten Minute am rechten Knie verletzt und spielte danach noch einige Minuten weiter, ehe er vom Feld ging und in den Katakomben des japanischen Nationalstadions verschwand. Marcel Sabitzer fehlte gänzlich bei der Asienreise des BVB, er stieg vor wenigen Tagen in Dortmund wieder in die Vorbereitung ein.