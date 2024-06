Knieverletzung: EM-Aus für Polen-Stürmer

ÖFB-Gruppengegner Polen muss bei der EM auf den früheren Bundesliga-Profi Arkadiusz Milik verzichten. Der Sturmpartner von Superstar Robert Lewandowski erlitt im Testspiel gegen die Ukraine (3:1) eine Knieverletzung und fällt für das Turnier in Deutschland aus. Das bestätigte Polens Nationaltrainer Michal Probierz auf der Pressekonferenz nach der Partie in Warschau.

Milik (30), der in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen und dem FC Augsburg aktiv war und derzeit bei Juventus Turin unter Vertrag steht, verletzte sich bereits in der zweiten Spielminute und musste auf dem Weg vom Feld von Betreuern gestützt werden. Polen trifft bei der EM in Gruppe D auf die Niederlande, Frankreich und das ÖFB-Team. Ihre Generalprobe bestreitet die Mannschaft am Montag gegen die Türkei.

(SID)/Beitragsbild: Imago