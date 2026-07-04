Knieverletzung von Serena: Kein Williams-Doppel in Wimbledon

Das Doppel der Schwestern in Wimbledon ist aufgrund der Knieverletzung von Serena Williams geplatzt.

„Es bricht mir das Herz, dass ich mich aus dem Doppel zurückziehen muss. Die Rückkehr zum Wettkampf war ein Geschenk, und die Gelegenheit, noch einmal an der Seite von Venus zu spielen, hat mir unendlich viel bedeutet“, schrieb Serena Williams am Samstag bei Instagram: „Ich habe alles getan, um bereit zu sein, aber leider ist mein Knie einfach noch nicht wettkampfbereit.“

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Williams hatte sich am Dienstag bei der Niederlage bei ihrem Einzel-Comeback gegen die Australiern Maya Joint das Knie verdreht. Lange war spekuliert worden, ob Williams wirklich antreten könne. Die Organisatoren hatten der 44-Jährigen „so viel Zeit“ wie möglich gegeben, um für das Doppel mit der zwei Jahre älteren Venus an den Start zu gehen. Während alle anderen Erstrundenduelle schon am Donnerstag und Freitag absolviert worden waren, hätten die Williams-Schwestern am Samstag gegen Solana Sierra aus Argentinien und der Kolumbianerin Camila Osorio spielen sollen.

Williams postete mehrere Videos und Fotos, die sie schwer humpelnd und bei der Behandlung zeigten. Auch veröffentlichte sie Bilder, auf denen mehrere Spritzen zu sehen sind. „Das Foto der Spritzen zeigt die Flüssigkeit, die nach meinem Einzelmatch aus meinem Knie abgesaugt wurde. Igitt!“, schrieb Williams: „Die gute Nachricht ist, dass mein Knie nicht mehr so stark anschwellen oder sich nicht wieder so viel Flüssigkeit ansammeln sollte. Die schlechte Nachricht ist, dass ich es, so sehr ich mich auch bemüht habe, einfach nicht für das Doppel fit bekommen konnte.“

Williams-Schwestern im Doppel extrem erfolgreich

Serena und Venus Williams hatten für das Doppel eine Wildcard erhalten. Die Schwestern feierten 14 gemeinsame Triumphe bei Grand Slams, ihren bislang letzten von sechs Siegen beim Rasenklassiker Wimbledon holten sie vor zehn Jahren. 2000 und 2002 hatten die Williams-Schwestern im Doppel eine Wildcard erhalten und dann den Titel gewonnen.

Sie sei „vor allem dem Turnierdirektor Jamie Baker und dem gesamten Turnierteam dankbar, dass sie mir jede Möglichkeit gegeben haben, hier zu spielen. Vielen Dank an die Fans für eure unglaubliche Unterstützung und dafür, dass ihr dieses Comeback so bedeutungsvoll gemacht habt“, schrieb Williams.

Wie es nun weitergeht, ließ die Tennisikone, die auch für das Einzel eine Wildcard erhalten hatte, noch offen. Zumindest deutete sie aber an, dass sie sich nicht direkt wieder in den Ruhestand begeben wird. „Ich kann nur sagen: Bleibt dran, in einer Stadt in eurer Nähe.“