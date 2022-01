Ski-Rennläufer Christian Hirschbühl muss seine Olympia-Ambitionen aufgeben.

Der 31-jährige Vorarlberger – in diesem Jahr Sieger eines Weltcup-Parallelrennens in Lech/Zürs – zog sich im zweiten Slalom-Durchgang von Wengen einen Bruch im rechten Knöchel zu, wie der Österreichische Skiverband am Sonntag nach einer Untersuchung unmittelbar nach dem Rennen mitteilte. Der Technik-Spezialist werde nun nach Innsbruck reisen und sich am Montag noch einmal genauer untersuchen lassen.

(APA)/Bild: GEPA