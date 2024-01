Knöchelverletzung: Pöltl fällt aus

Jakob Pöltl muss in der National Basketball Association vorerst pausieren. Wie am Dienstag bekannt wurde, zog sich der Center der Toronto Raptors beim Erfolg gegen die Golden State Warriors am vergangenen Sonntag eine Verstauchung des linken Knöchels zu. Pöltl werde vorerst zwei Wochen pausieren, danach wird sein Verletzungsstatus neu bewertet. Der Wiener (28) hat in der laufenden Saison im Schnitt 10,6 Punkte und 8,3 Rebounds in seinen 36 Spielen angeschrieben.

Pöltl verpasste damit im laufenden Grunddurchgang noch kein Spiel. Gegen Golden State (133:118) stand er bis zum Schluss auf dem Parkett.