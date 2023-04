Köln-Legionär erstmals in der „Kicker Elf des Tages“

via

Zusammen mit der Fachzeitschrift Kicker präsentiert Sky Sport in der Saison 2022/2023 nach jedem Spieltag die „Kicker Elf des Tages“.

Dieses Mal schafften es gleich drei Schalker in die Top-Mannschaft des 28. Spieltags, alle drei trugen sich in die Torschützenliste beim S04-Sieg gegen Hertha BSC ein. Auch ein ÖFB-Teamspieler im Dienste des 1. FC Köln schaffte es in die Auswahl. Ein Bayern-Star ist bereits zum insgesamt fünften Mal mit dabei. Das Tor hütet ein Schweizer.

Die Kicker Elf des Tages – 28. Spieltag

Ljubicic überzeugte auf der Sechser-Position

Dejan Ljubicic ist erstmals in dieser Saison vom deutschen Fachmagazin „Kicker“ in die Elf des Tages der deutschen Fußball-Bundesliga nominiert worden. Der österreichische Mittelfeldspieler erzielte beim 1:1 des 1. FC Köln zu Hause gegen Mainz 05 den Ausgleichstreffer für die Gastgeber (51.).

„Aufgeboten auf der Doppelsechs, suchte Dejan Ljubicic immer wieder den Weg nach vorne, schoss den Ausgleich und verpasste kurz vor Schluss das 2:1 nur knapp“, analysierte der Kicker.

(skysport.de, APA) / Bild: Imago