Köln verlängert vorzeitig mit Geschäftsführer Heldt

Der 1. FC Köln hat den Vertrag von Sport-Geschäftsführer Horst Heldt vorzeitig um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Das gab der Effzeh am Sonntag bekannt.

Einen Tag nach der deftigen Pleite in Bremen gab der 1. FC Köln die Verlängerung bekannt.

Heldt, seit November 2019 Sport-Geschäftsführer beim Effzeh, freut sich über die langfristige Verlängerung: “Der FC ist mein Verein. Es macht mich stolz, mit dem gesamten Team am Geißbockheim für diesen Club zu arbeiten. Wir haben in den vergangenen Monaten gemeinsam unsere Ziele erreicht – aber das ist nur der erste Schritt. Vor dem FC liegen auch wegen der Folgen der Corona-Krise in allen Bereichen große Herausforderungen. Ich brenne dafür, sie zu meistern und den 1. FC Köln nachhaltig in der Bundesliga zu etablieren.”

Köln-Präsident lobt Heldt

Auch Präsident Dr. Werner Wolf schätzt die Arbeit von Heldt und “möchte auf der Position des Geschäftsführers Sport Kontinuität erreichen und sind überzeugt, dass dies mit Horst Heldt gelingen wird. Er hat seit seinem Antritt im November unter schwierigen Bedingungen einen wichtigen Umschwung beim FC erreicht.”

Beitragsbild: DPA