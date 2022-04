„König der Dummheit“: Ex-Weltranglistenerster teilt gegen Djokovic aus

via

Vor dem misslungenen Comeback von Novak Djokovic auf europäischem Tennis-Boden hat Marcelo Rios, ehemaliger Weltranglistenerster, gegen den Serben ausgeteilt. Der Grund: Djokovics Verhalten in Bezug auf die Covid-19-Impfung.

„Ich kenne den Grund nicht, aber wenn man der beste Spieler der Geschichte werden will, und man das Rennen wegen eines Impfstoffs aufgibt, dann ist man der König der Dummheit. Ich glaube, dass er am Anfang Angst hatte. Aber jetzt ist er zu arrogant“, sagte Rios gegenüber der chilenischen Zeitung La Tercera.

Der Chilene, der die Weltrangliste 1998 für sechs Wochen angeführt hatte und insgesamt 18 Einzel-Titel einfahren konnte, habe anfangs selbst an der Impfung gezweifelt: „Aber dann musste ich reisen und habe mich impfen lassen.“

Für Djokovic gilt dies nach wie vor nicht. Der Serbe ist immer noch ungeimpft, weshalb er unter anderem bei den Australian Open im Januar diesen Jahres nicht antreten durfte. Bislang hat Djokovic in 2022 aufgrund verschiedener Corona-Richtlinien in den unterschiedlichen Ländern nur beim ATP-Turnier in Dubai aufgeschlagen.

Djokovic-Comeback in Europa misslingt

Beim Masters in Monte Carlo (LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport) gab er nun sein Comeback auf europäischem Boden. Nach einem Freilos in der 1. Runde kassierte Djokovic allerdings in der 2. Runde eine Dreisatz-Pleite (3:6, 7:6, 1:6) gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina (46. der ATP-Weltrangliste).

Da die Corona-Beschränkungen derzeit wieder etwas gelockert werden, ist es – Stand jetzt – jedoch wahrscheinlich, dass Djokovic eine komplette Sandplatzsaison absolvieren kann und somit bald wieder auf dem Platz stehen wird.

