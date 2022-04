König Karim Benzema – der bessere Lewandowksi

Karim Benzema ist trotz seiner 34 Jahre aktuell wohl in der besten Form seiner erfolgreichen Karriere. Der Franzose ist das Aushängeschild von Real Madrid. Parallelen zu Robert Lewandowski sind schnell gezogen – doch wer ist aktuell wirklich der beste „echte“ Stürmer der Welt?

Real Madrid ist derzeit auf bestem Wege zur 35. Meisterschaft in La Liga. Die Königlichen liegen bei noch sechs verbleibenden Partien stolze 15 Punkte vor Dauerrivale Barcelona, die zwar noch zwei Spiele mehr zu bestreiten, aber wohl kaum noch Chancen auf den Titel haben. Zu verdanken ist das nicht zuletzt dem aktuell wohl schillerndsten Stern der Königlichen: Top-Stürmer Benzema.

Benzema ist Europas Top-Scorer

Der Franzose ist die Lebensversicherung der Madrilenen und hat erst am Sonntag ein weiteres Mal seinen Wert für die Spanier unter Beweis gestellt. Beim knappen 3:2-Sieg über den Spitzenklub FC Sevilla traf Benzema in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum Endstand und sicherte den Königlichen so den aktuellen Vorsprung an der Ligaspitze.

Der Siegtreffer gegen den Tabellendritten in der Primera Division war bereits der 25. Saisontreffer des 34-Jährigen. Hinzu kommen elf Vorlagen. Seine insgesamt 36 Torbeteiligungen machen ihn zum derzeit besten Scorer in Europas Top-Ligen. Auf Rang zwei folgt Kylian Mbappe mit ebenfalls 36 Scorern, aber einem Spiel mehr. Auf Rang drei mit 35 Torbeteiligungen lauert Lewandowski.

PSG und Chelsea abgeschossen: Benzema macht den Unterschied

Das Benzema sich in diesem Jahr zum König von Europas Top-Torjägern küren will, unterstreicht Reals Sieggarant vor allem in der Champions League. Der Franzose hat die Madrilenen in der K.o.-Phase beinahe im Alleingang ins Halbfinale geknipst. Mit zwölf Treffern in neun Spielen hat der Angreifer die beste Torquote aller Torjäger. Nach dem Ausscheiden des FC Bayern kann Benzema in den kommenden zwei Partien gegen Manchester City auch am aktuell führenden der Torschützen Lewandowski (13 Treffer) vorbeiziehen.

Ancelotti voll des Lobes für Benzema: „Wie ein guter Wein“



Die Menge an CL-Saisontoren ist nicht der einzige Grund, warum Benzema in den vergangenen Wochen von sich Reden gemacht hat. Sieben seiner zwölf Treffer erzielte der Weltmeister von 2018 allein in den vergangenen drei Partien. Dreierpack im Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG, Dreierpack im Viertelfinal-Hinspiel gegen Chelsea, entscheidendes Tor zum Einzug ins Halbfinale gegen die Blues.

Leader und sportliches Vorbild für ganz Madrid

Die sportliche Qualität des eiskalten Knipsers ist unbestreitbar. Was für die Madrilenen jedoch noch wichtiger ist, als die Qualitäten des Angreifers vor dem Kasten: Benzema ist Kapitän der Mannschaft und füllt diese Rolle mit Leib und Seele aus. Diese Leader-Funktion ist ein wichtiger Teil in der Entwicklung des 34-Jährigen, der mit seiner Ausstrahlung weiß, die Jungen einzufangen und die gestandenen Stars anzuführen.

Ein Punkt, der bei Lewandowski in den vergangenen Jahren oft kritisiert wurde. Die Performance in wichtigen Spielen hat teils nicht gestimmt. Abseits des Platzes macht der Bayern-Star derzeit mit Gerüchten um seine Zukunft, zähe Verhandlungen und Aussagen durch seine Berater Schlagzeilen. Zwar ist das Handeln des 33-Jährigen durchaus nachvollziehbar, doch dass es anders geht, beweist der in ähnlicher Lage steckende Benzema derzeit tagtäglich.

Stammplatz-Anspruch: Benzema liefert Argumente

Beide Stürmer haben noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Nur acht Monate trennen den etwas älteren Benzema und Lewandowski, bei beiden wird schon seit geraumer Zeit über einen jungen Nachfolger spekuliert. Zwar verkündete Oliver Kahn jüngst bei der Sport1-Sendung Doppelpass, dass Erling Haaland keine Option sei und man möglichst lange am aktuellen Weltfußballer festhalten wolle, doch für Unruhe sorgt die Situation um den von Barca umworbenen Knipser dennoch.

Bei Benzema scheint der Nachfolger längst festzustehen: PSG-Star Mbappe wird wohl im kommenden Sommer ablösefrei zu den Königlichen wechseln. Ein Murren war von Benzema, der nach Jahren im Schatten von Cristiano Ronaldo bald einen neuen Weltstar vor die Nase gesetzt bekommt, diesbezüglich allerdings noch nicht zu vernehmen. Der Franzose liefert konsequent und unterstreicht seinen Stammplatz-Anspruch Woche um Woche mit Toren.

Benzema schwärmt vom Konkurrenten: „Würde gerne mit ihm spielen“

Der Erfolg des Vereins scheint für den Dauerbrenner an erste Stelle zu stehen. Seit 2009 geht der Routinier bereits auf Torejagd für die Galaktischen, hat den Weggang von Ronaldo aufgefangen und den Verein aus der kleinen Krise vor zwei Jahren mitbefreit. Für die jüngere Generation scheint der 34-Jährige gerne eines Tages Platz zu machen.

„Ich mag es, mit Mbappe in der Nationalmannschaft zu spielen und ich würde gerne mit ihm auf Vereinsebene spielen. Ich glaube, wir würden doppelt so viele Tore schießen – oder vielleicht sogar dreimal so viele“, empfahl Benzema jüngst die Verpflichtung seines Landsmanns.

Gemeinsam holte das Stürmer-Duo 2018 den Weltmeister-Titel mit Frankreich, den der Angreifer in diesem Winter bei seiner vielleicht letzten WM in Katar unbedingt verteidigen möchte. Im Verein holte Benzema drei Mal den Meistertitel und vier Mal die Champions League. In diesem Jahr schielt er auf die vierte Meisterschaft und den fünften Gewinn der Königsklasse.

Schnappt Benzema Lewandowski den Ballon d’Or weg?

Benzema scheint derzeit auch aufgrund der Erfolge in Nationalmannschaft und Klub ein ernsthafter Anwärter auf den Ballon d’Or zu werden. Ein Titel, von dem Lewandowski schon seit einigen Jahren träumt.

Ausgerechnet in dem Jahr, in dem Messi mit Problemen beim neuen Klub PSG kämpft und auch Ronaldo bei Manchester United in der Kritik steht, scheint ein neuer Favorit auf den Titel im Weg zu stehen. Karim Benzema, aktuell der König unter den Stürmern.

