Dani Ceballos spielt seit 2017 für Real Madrid. In der vergangenen Saison war der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler an den FC Arsenal ausgeliehen. Laut dem Radiosender Onda Betico soll der Spanier im Winter an seinen Jugendverein Betis Sevilla ausgeliehen werden.

Der Vertrag des Champions-League-Siegers von 2018 läuft noch bis Juni 2023 bei Real Madrid.

