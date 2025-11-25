„Können auch das Finale gewinnen“: Rangnick von ÖFB-U17 beeindruckt
Ralf Rangnick hat Österreichs Fußball-U17-Auswahl vor dem Finale bei der WM-Endrunde alles Gute gewünscht.
„Wenn sie alles reinhauen, ihr Potenzial ausschöpfen, dann können sie auch das Finale gewinnen und dem österreichischen Fußball einen historischen Erfolg bescheren“, sagte Rangnick am Dienstag in einer Mitteilung des ÖFB. Er habe zwar nicht alle Spiele des Turniers in Katar verfolgen können, so der Teamchef. „Aber die, die ich gesehen habe, haben mich beeindruckt.“
Das FINALE des ÖFB-Teams bei der U17-WM gegen Portugal – Donnerstag ab 16:45 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria sowie im Free-LIVESTREAM auf skysportaustria.at!
Aktuelle ÖFB Videos
U17-Goalie Posch: WM-Finale „wird unbeschreibliches Erlebnis“
Prödl: Arsenal-Legende Wenger „sehr begeistert“ von ÖFB-U17
„Geschichte im Endspiel weiterschreiben“: Prödl & ÖFB-U17 hoffen auf historisches Finale
Silberberger über U17-WM-Erfolg: „Sollten uns die Namen notieren“
Jozepovic nach WM-Halbfinaleinzug: „Sind hier noch nicht fertig“
Prödl: „Sind angetreten, um Geschichten zu schreiben“
Nächster Prüfstein Japan: ÖFB-U17 will WM-Märchen weiterschreiben
Stadler vor Duell mit Japan: „Bin positiv gestimmt“
„Richtig guter Gegner“ – Frauscher vor Duell gegen Japan
Die ganze ÖFB-Pressekonferenz mit Teamchef Ralf Rangnick nach der erfolgreichen WM-Qualifikation zum Nachsehen
Rangnick begeistert von „aktiver, initiativer“ Spielweise
Österreichs Nachwuchs-Team steht nach dem Halbfinalsieg über Italien in Katar im Endspiel, in dem am Donnerstag (ab 16:45 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria sowie im Free-LIVESTREAM!) der regierende Europameister Portugal wartet. Rangnick zeigte sich vom bisherigen Auftreten angetan. „Diese Mannschaft spielt aktiv, initiativ, will etwas bewegen. Ich kann Hermann Stadler, seinem Trainerteam und natürlich vor allem den Spielern zu ihrem bisherigen Abschneiden nur gratulieren.“
Die U17 hatte Österreichs A-Team vor ihrer Abreise nach Katar noch besucht. Rangnick berichtete über eine besondere Motivationsspritze von Österreichs Rekordtorschütze: „Ich kann mich noch erinnern, als Marko Arnautovic gemeint hat, sie sollen schauen, dass sie etwas reißen, sonst brauchen sie nicht nach Hause zu kommen. Das haben sie sich offensichtlich zu Herzen genommen.“
(APA).
Beitragsbild: GEPA/Imago.