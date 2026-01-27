„Können jeden schlagen“: Dortmund selbstbewusst vor Inter-Duell

Im „Tempel“ gegen eine „eklige italienische Mannschaft“ bestehen. Für das so wichtige Duell von Borussia Dortmund mit Inter Mailand zum Abschluss der Ligaphase der Champions League hat Nico Schlotterbeck eine klare Vorstellung.

„Es wird nicht leicht, ein heißes Match“, sagte der Abwehrchef, aber in der Dortmunder Festung unter Flutlicht sieht sich der BVB bereit, den Vorjahresfinalisten zu stürzen.

„Inter ist eine Top-Mannschaft“, sagte Trainer Niko Kovac und fügte dann mit Blick aufs Spiel am Mittwochabend (21.00 Uhr) selbstbewusst an: „Wenn wir zu Hause mit unseren Fans im Rücken spielen, können wir jedes Team in der Champions League schlagen.“ Tatsächlich hat der BVB in der Königsklasse im eigenen Stadion seit Dezember 2024 kein Spiel mehr verloren, aus den vergangenen 21 Heimspielen gab es nur diese eine Niederlage gegen den FC Barcelona – doch die Ausgangslage ist dennoch nicht allzu komfortabel.

Wegen der jüngsten Niederlage bei Tottenham Hotspur (0:2) und dem ärgerlichen 2:2 gegen Bodö Glimt ist Dortmund in der Tabelle auf den 16. Rang abgerutscht. Daher ist ein Platz unter den besten acht kaum noch zu erreichen, der Umweg über die Play-offs scheint unausweichlich. „Wir haben eine wichtige Woche vor uns“, betonte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: „Wir wollen nicht nur gegen Inter, sondern auch gegen Heidenheim (am Sonntag in der Bundesliga, d. Red.) die maximale Punktzahl.“

Damit Teil eins dieser Aufgabe gelingt, benötigt Dortmund eine ähnlich starke Leistung wie beim 3:0 in der Liga bei Union Berlin. Dort traf der BVB früh zur Führung, verwaltete das Spiel und legte dann schrittweise nach. „Jetzt geht es darum, scharf zu bleiben und das auch als Anspruch zu nehmen. Das müssen wir letztlich in jedem Spiel abliefern“, forderte Ricken.

Inter, das laut Schlotterbeck eine „super Offensive“ und in Alessandro Bastoni „einen der besten Innenverteidiger der Welt“ hat, ist allerdings in einer ähnlich verzwickten Lage wie der BVB. Mit Niederlagen bei Atletico Madrid sowie gegen den FC Arsenal und den FC Liverpool hat Mailand seine sehr gute Ausgangslage verspielt. Anders als der BVB ist Inter als 14. zwar bereits sicher weiter, doch es zählt jeder Punkt, um sich für die Play-offs in eine starke Position zu bringen.

Trainer Kovac will dem starken Gegner mit Leidenschaft und fußballerischer Klasse beikommen. „Auch wir als BVB sind verpflichtet, hart zu arbeiten“, sagte der Coach: „Wenn man nur Fußball spielen will, wird es sehr problematisch.“

