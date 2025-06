„Könnte sofort unterschreiben“: PL-Klub lockt ÖFB-Teamspieler Wimmer

Die Wege von ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer und dem VfL Wolfsburg könnten sich in diesem Sommer trennen. Laut einem Bericht der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ liegt dem Offensivspieler ein unterschriftsreifes Angebot von Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion vor.

Laut dem Blatt könnte Wimmer „sofort einen Vertrag in England unterschreiben“. Brighton-Trainer Fabian Hürzeler will den 24-fachen Nationalteamspieler demnach unbedingt in seinem Team haben.

Auch Leipzig mischt im Wimmer-Poker mit

Wimmer zögert jedoch noch mit seiner Zusage an Brighton, da mit RB Leipzig noch ein weiterer Interessent im Rennen ist. Der 24-Jährige soll sich auch einen Wechsel zum Bundesliga-Rivalen vorstellen können. Da aber noch nicht klar ist, wer in der kommenden Saison neuer Trainer bei den Sachsen wird, wartet Wimmer noch mit seiner Entscheidung.

Als Ablöse stehen für den ehemaligen Austria-Profi 20 Millionen Euro im Raum. In einer durchwachsenen Wolfsburger Saison war Wimmer unumstrittener Stammspieler und steuerte in 29 Spielen drei Treffer und vier Assists bei.

