via

via Sky Sport Austria

Golfprofi Lukas Nemecz ist beim World-Tour-Turnier in Farsö in Dänemark aufgrund körperlicher Probleme am Freitag nicht zur zweiten Runde angetreten.

Der Steirer war am Vortag außerhalb der Top 100 schlecht in das Drei-Millionen-Event gestartet.

(APA) / Bild: