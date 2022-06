Kohlschreiber hört nach Wimbledon auf

via

Der deutsche Tennis-Routinier Philipp Kohlschreiber beendet seine lange Profikarriere in Wimbledon.

Dies kündigte der 38-Jährige am Montag nach seinem Erstrunden-Qualifikationsmatch gegen den Franzosen Gregoire Barrere (6:2, 6:2) an. „Es war eine großartige und wundervolle Karriere. Es wird mein letztes Turnier. Ich höre nach Wimbledon 2022 auf“, sagte der achtmaliger ATP-Turniersieger.

„Ich bin ziemlich glücklich, dass ich hier noch ein weiteres Match bekomme. Hoffentlich schaffe ich es ins Hauptfeld“, fügte er hinzu. Sein nächster Gegner ist der Kasache Michail Kukuschkin, danach müsste Kohlschreiber noch eine weitere Hürde nehmen, um im 128 Spieler umfassenden Hauptfeld zu stehen (ab 27. Juni).

Kohlschreiber will „jedes Match genießen“

Er versuche „jetzt einfach nur, jedes Match zu genießen“, sagte Kohlschreiber, einst die Nummer 16 der Welt. „Es war eine sehr lange Reise, ich habe tolle Erinnerungen. Besonders hier mit meinem größten Erfolg bei einem Grand Slam“, sagte er. 2012 erreichte Kohlschreiber, der 2001 auf der Profitour debütiert hatte, auf dem heiligen Rasen das Viertelfinale.

Er sei „nicht mehr so der Profi wie früher“, hatte Kohlschreiber nach seinem Erstrunden-Aus in München Ende April gesagt. In der Weltrangliste wird der frühere Davis-Cup-Spieler derzeit auf Position 230 geführt.

