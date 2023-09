Koller holt Ex-BVB-Star nach Ägypten

Marcel Koller schnappt sich einen ehemaligen Bundesliga-Star! Anthony Modeste wechselt ablösefrei zu El Ahly Kairo und unterschreibt einen Vertrag bis 2024 plus Option auf eine weitere Saison. Sein neuer Trainer wird Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller, der seit 2022 in Kairo werkt.

Modeste spielte in der letzten Saison für Borussia Dortmund. Sein Vertrag beim BVB lief am 30. Juni aus und wurde nicht verlängert. Modeste absolvierte insgesamt 209 Spiele in der Deutschen Bundesliga und war dabei an 102 Toren direkt beteiligt. Nun geht Modeste, der in Deutschland seine erfolgreichste Zeit beim 1. FC Köln hatte, für Kollers Klub El Ahly auf Torejagd.

هنا القاهرة .. هنا التاريخ .. هنا الأهلي 🦅❤️

مرحباً بنسر جديد في قلعة المجد 🔴 pic.twitter.com/Dal2Yfz2Rf — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 11, 2023

Bild: Imago