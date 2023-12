Koller scheitert mit Al Ahly im Klub-WM-Halbfinale an Fluminense

Manchester City steigt am Dienstag in Saudi-Arabien in die Fußball-Club-WM ein und trifft im Halbfinale in Jeddah auf die Urawa Red Diamonds aus Japan (19.00 Uhr). Für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola geht es um den ersten WM-Titel der Vereinsgeschichte. Im Finale am Freitag wartet Fluminense Rio de Janeiro. Die Brasilianer besiegten am Montag den vom ehemaligen ÖFB-Teamchef Marcel Koller betreuten ägyptischen Club Al Ahly mit 2:0 (0:0).

Der europäische Champions-League-Sieger ist gegen sein asiatisches Pendant klarer Favorit, auch wenn die Generalprobe am Samstag beim Heim-2:2 gegen Crystal Palace nicht glatt lief. Noch am gleichen Tag reisten die Engländer auf die arabische Halbinsel, wo sie gerade einmal zweieinhalb Tage Zeit zur Akklimatisation und Vorbereitung auf das Duell mit den Japanern hatten. „Der Spielplan ist so wie er ist, wir müssen das akzeptieren“, nahm Guardiola die Terminfülle zur Kenntnis. Urawa ist schon länger in Saudi-Arabien, die Asiaten hatten am Freitag im Viertelfinale Club León aus Mexiko mit 1:0 besiegt.

City gibt sein Debüt in diesem Bewerb. Wie man die Club-WM gewinnt, weiß Guardiola allerdings bestens, hat der Katalane doch bereits mit dem FC Barcelona und dem FC Bayern München auf oberster internationaler Vereinsebene reüssieren können. Das Ziel für Dienstag ist jedenfalls klar. „Wir wollen ins Finale“, ließ der Trainer keine Zweifel. „Es sind nur zwei einfache Fußballspiele, vor allem das erste. Es erlaubt dir, das Finale zu spielen, ansonsten geht es um Platz drei.“ City-Stürmerstar Erling Haaland reiste mit nach Saudi-Arabien, ob der Norweger nach seiner Fußverletzung wieder einsatzbereit ist, wird sich aber erst weisen.

Brasilianer besiegen Koller-Club Al Ahly 2:0

Am Montag hat bereits Fluminense, das sich ebenfalls erstmals für die Club-WM qualifiziert hat, den Aufstieg ins Endspiel geschafft. Der Sieger der Copa Libertadores setzte sich gegen den Afrikameister aus Kairo durch Tore von Jhon Arias (71./Elfmeter) und John Kennedy (90.) durch.

(APA) / Bild: Imago