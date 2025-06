Kollision zwischen Piastri & Norris: Wer hat Schuld?

Super-GAU für McLaren beim Großen Preis von Kanada: Oscar Piastri und Lando Norris kamen sich vier Runden vor Schluss im engen Positionskampf zu nahe, dann krachte es.

Norris schied aus, Piastri wurde Vierter. „Meine Schuld, sorry, Leute“, funkte der Engländer gleich nach dem Crash an die Box. In der Fahrer-WM verliert Norris weiter an Boden.

Wer hat Schuld an der Kollision?

Das Rennen gewann George Russell (Mercedes) vor Max Verstappen (Red Bull) und Kimi Antonelli im zweiten Mercedes.

