Kolo Muani-Rot sorgt für Diskussionen: „Du kannst da nicht mehr zurückziehen“

Die Rote Karte im Champions-League-Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und SSC Napoli in der 58. Minute für Eintracht-Star Randal Kolo Muani sorgte auch im Sky-Studio für Diskussionen.

Für die Sky-Experten Marc Janko und Didi Hamann sorgt der Ausschluss teilweise für Unverständnis. „Unglücklich. Er spielt zuerst erst den Ball und das Bein schwingt durch. Du kannst als Fußballspieler das Bein da nicht mehr zurückziehen. Die rote Karte hat die Statik des Spiels natürlich komplett verändert“, meint Janko.

Für Hamann könnte man das Foul auch andersrum geben: „Es ist ein Kontaktsport, es gibt Kollisionen. Kolo Muani ist Erster am Ball, schießt den Ball Anguissa an den Fuß und steigt ihm dann rauf. Was soll er denn machen? Du kannst von Kolo Muani nicht erwarten, nicht zum Ball zu gehen. Wenn man ganz weit gehen will, würde man sagen, dass es ein Foul andersrum ist.“