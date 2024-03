Kombinierer Seidl erfolgreich am Knie operiert

Der Nordische Kombinierer Mario Seidl ist nach seiner am Wochenende in Lahti erlittenen schweren Knieverletzung am Montagabend in Salzburg erfolgreich operiert worden.

Wie der ÖSV mitteilte, zog sich der 31-Jährige bei einem sehr weiten Sprung mit harter Landung einen Trümmerbruch der Kniescheibe zu, des weiteren wurde bei den Untersuchungen eine Knorpelverletzung und eine Zerrung des vorderen Kreuzbandes festgestellt.

Das Knie müsse nun etwa sechs Wochen ruhiggestellt werden, danach könne Seidl mit der Rehabilitation beginnen.

