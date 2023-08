Kommende Europacup-Gegner von Rapid und Austria stehen fest

Die nächsten Europacup-Gegner der beiden Wiener Großklubs SK Rapid Wien und FK Austria Wien stehen nun endgültig fest.

Rapid trifft in der dritten Qualifikationsrunde der Fußball-Conference-League Debreceni VSC aus Ungarn. Die Austria bekommt es mit dem polnischen Vizemeister Legia Warschau zu tun.



Rapid-Gegner Debreceni VSE setzte sich gegen Alashkert FC aus Armenien durch. Debrecen hatte das Auswärtsspiel mit 1:0 gewonnen, musste im Heimspiel aber kräftig zittern. Alashkert lag mit 2:0 in Führung, Balazs Dzsudzsak (77.) schoss das Match in die Verlängerung, in der die Gäste nur noch zu zehnt waren. Dennoch gelang Debrecen kein Treffer. Im Elfmeterschießen setzten sich die Ungarn aber mit 3:1 durch. Das Hinspiel am 10. August findet in Wien statt, eine Woche später geht es für die Hütteldorfer nach Debrecen fast an der rumänischen Grenze.

Die Wiener Austria, die in der zweiten Qualifikationsrunde Banja Luka ausschaltete, bekommt es nun mit dem aktuellen kasachischen Tabellenführer Ordabasy Schymkent oder dem polnischen Vizemeister Legia Warschau zu tun. Legia setzt sich mit einem Gesamtscore von 5:4 durch. Die Austria tritt in der dritten Runde zunächst auswärts an und hat im Rückspiel Heimvorteil.

Bild: GEPA