Kompany rotiert: FC Bayern beginnt ohne Laimer gegen Benfica

Trainer Vincent Kompany von Fußball-Rekordmeister Bayern München rotiert im Gruppenfinale der Klub-WM gegen Benfica Lissabon kräftig durch. Auch ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer muss vorerst auf der Ersatzbank Platz nehmen

Im Vergleich zum Sieg gegen die Boca Juniors am vergangenen Freitag (2:1) nimmt der Belgier sieben Wechsel an seiner Startelf vor. Unter anderem kommt Neuzugang Tom Bischof in der Partie (21.00 Uhr) in Charlotte zu seinem Debüt für die bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Bayern.

Der 19-Jährige rückt genauso wie Sacha Boey, Dayot Upamecano, João Palhinha, Aleksandar Pavlovic, Thomas Müller und Leroy Sané in die Aufstellung. Für Sané ist es der erste Startelfeinsatz bei der Klub-WM, nach dem Achtelfinale verlässt er die Münchner in Richtung Galatasaray.

Auf der Bank Platz nehmen im Vergleich zum Boca-Spiel Konrad Laimer, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise, Kingsley Coman und Stürmerstar Harry Kane. Den Bayern reicht gegen die Portugiesen ein Unentschieden, um als Erster der Gruppe C ins Achtelfinale einzuziehen.

